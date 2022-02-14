В Туркмении сына президента выдвинули кандидатом на выборы главы республики

Читайте нас в Google Новости

Вице-премьер, сын действующего главы государства Гурбангулы Бердымухамедова Сердар выдвинут кандидатом в президенты Туркменистана на предстоящих 12 марта выборах. Такое решение принял IX внеочередной съезд Демократической партии Туркменистана, сообщает Instagram-канал @salamnews_rus.

Сегодня в Центре общественных организаций Туркменистана состоялся IX внеочередной съезд Демократической партии Туркменистана. Согласно его повестке, на пост президента Туркменистана выдвинута кандидатура заместителя председателя кабинета министров Туркменистана Сердара Гурбангулыевича Бердымухамедова, — говорится в сообщении.

Ранее президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что дорогу к государственному управлению на новом этапе развития страны следует дать молодым руководителям.

Также отмечается, что участники съезда выслушали речь Сердара Бердымухамедова и поддержали его кандидатуру на пост президента страны.

Выборы президента в Туркмении должны были пройти в 2024-м, однако теперь они состоятся досрочно. Отмечаетcя, что кандидатом в президенты могут стать уроженцы Туркменистана не моложе 40 лет, владеющие государcтвенным языком и в течение предшествующих 15 лет постоянно проживающие и работающие в реcпублике.

Ранее Гурбангулы Бердымухамедов объявил, что выборы в стране пройдут 12 марта. Он заявил, что дорогу к государственному управлению на новом этапе развития страны следует дать молодым руководителям.