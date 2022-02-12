В Туркменистане пройдут внеочередные выборы президента

В Туркмении 12 марта пройдут внеочередные выборы президента. Накануне глава государства Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что пора «дать дорогу молодым», и поручил начать подготовку к голосованию. Об этом сообщил помощник председателя туркменского Центризбиркома Безирген Караев, пишет РИА Новости.

В соответствии с поручениями президента Туркменистана Центризбирком страны начал подготовку к внеочередным президентским выборам, которые состоятся 12 марта, — сказал он.

Кандидатуру на пост президента смогут выдвинуть уроженцы Туркменистана не моложе 40 лет, владеющие государственным языком и в течение предшествующих 15 лет постоянно проживающие и работающие в Туркменистане.

Выборы президента в Туркмении последний раз состоялись в 2017 году. По закону следующие выборы должны пройти в 2024-м, однако теперь они состоятся досрочно.

Ранее президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что дорогу к государственному управлению на новом этапе развития страны следует дать молодым руководителям. Он добавил, что принял «непростое решение о себе», но не раскрыл смысл фразы. По его словам, он и в будущем собирается направлять в эту область свой жизненный и политический опыт.