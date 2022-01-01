В турецких отелях ввели налог на проживание туристов Отели и гостиницы в Турции с 1 января начинают брать налоги с туристов на проживание

Фото: Xinhua/Global Look Press

В Турции с 1 января 2023 года вступает в силу закон, по которому отели, пансионы, гостевые дома, кемпинги, шале и другие объекты размещения будут платить налог в размере 2% от суммы, уплаченной туристом за проживание в них, без учета НДС. Закон был подготовлен в середине декабря Министерством финансов страны. Разъяснения к нему опубликованы в газете Resmi Gazete.

В представленном коммюнике сообщается, что президент Турции имеет право варьировать размер ставки — увеличивать или уменьшать его в два раза либо устанавливать разные ставки в указанных пределах. Налогоплательщиком при этом выступает именно отель, а не туристы, туроператоры или турагенты.

Налог будет взиматься за весь комплекс оказываемых услуг, включенных в стоимость размещения. При этом под налог не попадают услуги, оказываемые за пределами отеля за отдельную плату и без проживания — например, прием сторонних посетителей в ресторане или спа.

По мнению экспертов, отельеры будут закладывать новый налог в стоимость проживания — таким образом, отдых в Турции может стать дороже на 2%. Однако участники отрасли предполагают, что по уже заключенным контрактам на лето 2023 года изменений не будет. Также эксперты отметили, что введение нового сбора практически никак не повлияет на российских путешественников, поскольку эта сумма слишком мала в сравнении с общей ценой поездки.



Ранее сообщалось, что большинство россиян планируют отдыхать в 2023 году внутри страны. Самые популярные направления — Москва, Сочи и Санкт-Петербург. В Москву забронировано уже 18,4 процента от всех авиазаказов. В летний период в топе оказались Сочи, Москва, Санкт-Петербург Калининград, Минеральные Воды, Махачкала, Владивосток, Улан-Удэ, Горно-Алтайск, Иркутск.

Те, кто все-таки решил потратиться на отдых за границей, предпочли Дубай, Бангкок и Стамбул, а летом — Бангкок, Анталью, Мале, Даламан, Тель-Авив и сейшельский остров Маэ.