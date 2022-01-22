В Турции журналистку арестовали за оскорбление Эрдогана

В Турции суд арестовал журалистку Седеф Кабаш. Там посчитали, что она оскорбила президента страны Реджепа Эрдогана. Ведётся расследование происшествия. Об этом сообщает CNN Turk.
Инцидент
В результате прокуратура начала расследование. Около 22:00 (совпадает по времени с Москвой) 22 января журналистка была задержана и доставлена во Дворец правосудия в Стамбуле. Ходатайство об аресте подала прокуратура.
В ходе судебного заседания Кабаш заявила, что при использовании пословицы не собиралась никого оскорблять и не признаёт вину. Тем не менее, суд предположил, что журналистка может сбежать и постановил арестовать её.