В Турции журналистку арестовали за оскорбление Эрдогана

В Турции суд арестовал журалистку Седеф Кабаш. Там посчитали, что она оскорбила президента страны Реджепа Эрдогана. Ведётся расследование происшествия. Об этом сообщает CNN Turk.

Инцидент произошёл во время прямого эфира на канале Tele 1. Кабаш вспомнила поговорку о том, что «коронованный становится мудрее» и назвала её неправдивой. Журналистка заявила, что скот во дворце не станет королём, а дворец превратится в амбар. Эти слова были произнесены в контексте разговора про Эрдогана.

В результате прокуратура начала расследование. Около 22:00 (совпадает по времени с Москвой) 22 января журналистка была задержана и доставлена во Дворец правосудия в Стамбуле. Ходатайство об аресте подала прокуратура.

В ходе судебного заседания Кабаш заявила, что при использовании пословицы не собиралась никого оскорблять и не признаёт вину. Тем не менее, суд предположил, что журналистка может сбежать и постановил арестовать её.