https://static.news.ru/photo/bf3aebc6-604d-11ea-8369-fa163e074e61_660.jpg Фото: T.C. Millî Savunma Bakanlığı/twitter.com

На следующей неделе в Анкару прибудет военная делегация из России для обсуждения совместного патрулирования на территории сирийского Идлиба. Об этом в субботу, 7 марта, сообщил глава Министерства обороны Турции Хулуси Анкар.

Он подчеркнул, что начало совместного патрулирования Москвы и Анкары в Идлибе запланировано на 15 марта. В настоящее время уже началась работа над принципами безопасного коридора, который установят возле трассы.

В начале недели в Анкару прибудет российская военная делегация, — цитирует ТАСС руководителя турецкого ведомства.

Представители Минобороны РФ на данный момент никак не комментировали эту информацию.

Ранее президенты России и Сирии Владимир Путин и Башар Асад провели телефонный разговор. Российский лидер проинформировал коллегу о договорённостях на российско-турецкой встрече 5 марта.

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