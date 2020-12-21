В Турции ждут роста турпотока из России

https://static.news.ru/photo/0a3371a4-42af-11eb-b1d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

Поток российских туристов в Турцию в следующем году может увеличиться до 25%. Такое мнение высказал глава Союза туроператоров Турции (Tursab) Фируз Баглыкайя.

Он выразил надежду, что РФ по-прежнему займёт первую строчку в негласном рейтинге стран, откуда приезжают отдыхающие. По его словам, в 2019 году республика приняла более 7 млн россиян и это был исторический рекорд. В первые 10 месяцев 2020 года в Турцию приехали около 2 млн граждан РФ.

Несмотря на снижение на 71,4%, Российская Федерация остаётся лидером по числу туристов, отметил глава Tursab.

Решающими факторами в вопросе восстановления туризма, по его мнению, станут течение пандемии, достигнутый в области разработки вакцин успех и общая экономическая ситуация.

Если всё будет хорошо, то мы прогнозируем увеличение числа российских туристов в Турцию на 20–25% по сравнению с летним сезоном 2020 года, — полагает Баглыкайя, слова которого приводит ТАСС.

Он отметил, что туриндустрия Турции продолжит создавать условия для безопасного отдыха путешественников. С 1 января все объекты размещения с количеством более 30 номеров будут обязаны соответствовать «сертификату безопасного туризма». Кроме того, все крупные объекты продолжат вводить ограничения для соблюдения социальной дистанции. В связи с этим крупные отели будут работать таким образом, чтобы туристы могли «отдыхать с душевным спокойствием и с учётом всех необходимых гигиенических и социальных мер», заверил глава Tursab.

В республике с лета начала действовать программа безопасного туризма. Она подразумевает введение повышенных мер предосторожности для пассажиров в аэропортах: путешественникам выдают защитные маски, температуру измеряют тепловизионными камерами, на территории аэровокзалов установлены дезинфекционные кабины. Кроме того, физическое состояние работников туристической отрасли регулярно проверяют, для них проводят тренинги по охране здоровья, личной и производственной гигиене.

Ранее, как писал NEWS.ru, отдыхавшая в декабре на курортах Турции россиянка рассказала об обстановке там после ввода новых ограничений из-за пандемии коронавируса.