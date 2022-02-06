В Турции заявили об угрозе для страны в случае расширения НАТО

Расширение НАТО является угрозой не только для России, но и для Турции, Ирана, Китая. Об этом в интервью РИА Новости заявил генеральный секретарь турецкой партии Vatan Догу Перинчек. Он отметил, что визиты президента РФ Владимира Путина в Пекин и Анкару символизируют курс на мир и взаимопонимание, и выступают против угрозы войны с США.

Визит своего рода выступает против угрозы войны со стороны США на Чёрном море, Средиземноморье, Аравийском море, Ормузском проливе. Это некий месседж того, что Россия, Турция, Китай и Иран действуют вместе. Только эти четыре страны способны предотвратить расширение НАТО на восток. Расширение НАТО на восток является угрозой России, Турции, Ирану и Китаю, — заявил Перинчек.

17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты соглашений по безопасности с НАТО и в частности с США. Согласно документам, Москва предлагает Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение на восток и присоединение к блоку Украины, а также других стран бывшего СССР. Россия также предлагает закрепить в договоре принцип невозможности развязывания ядерной войны.

Кроме того, в документах отмечается, что Россия и НАТО не должны создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной. Для предотвращения опасной военной деятельности Москва предлагает договориться о предельной дистанции сближения боевых кораблей и самолётов, а также отвести районы оперативных учений на согласованное расстояние от линии соприкосновения Россия — НАТО.