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В Турции заявили об отсутствий препятствий для отдыха туристов из России

В Министерстве туризма Турции заявили об отсутствии препятствий для отдыха туристов из РФ
06:35, 30 марта 2022
В Турции заявили об отсутствий препятствий для отдыха туристов из России Турция Фото: pixabay.com
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Советник по вопросам прессы Министерства туризма и культуры Турции Зафер Демез заявил, что препятствий для российских туристов в стране в денежном вопросе нет. Он отметил, что россияне могут без каких-либо проблем менять рубли на турецкие лиры. По его словам, в сфере услуг не предусмотрены какие-либо изменения, передаёт РИА Новости.

Введение экономических отношений, торговли в национальной валюте — одно, а плата за услуги — другое. Это отличающиеся друг от друга понятия, — сказал Демез.

Он добавил, что в оценивании сферы услуг в мире на сегодняшний день за основу берётся курс либо доллара, либо евро, но никаких препятствий в том, чтобы поменять рубли на лиры, нет.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя ранее заявил, что введённые Западом против России односторонние санкции ведут к глобальному экономическому кризису исторического масштаба. По словам дипломата, руководители западных стран не подумали о собственном населении, которое испытывает сложности на этом фоне. Единственным решением, по словам представителя России, будет отказ от односторонних незаконных ограничительных мер. Он охарактеризовал происходящее «безудержной санкционной истерией» Запада.

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