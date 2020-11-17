В Турции заявили о скором выходе из НАТО и о развале Альянса

https://static.news.ru/photo/2a98d1dc-289c-11eb-a10d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wu Wei/Global Look Press

Североатлантический альянс изжил себя. Организацию уже можно считать развалившейся. В этом убеждён глава турецкой Ассоциации евразийских правительств Хасан Дженгиз, отмечая, что в скором времени Турция прекратит членство в НАТО.

По его словам, бесперспективность Альянса понимают в том числе президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель. Что же до США, где и был подписан Североатлантический договор, Западная держава всё меньше готова оказывать поддержку европейским партнёрам.

Срок НАТО уже истёк, мозговая система умерла. Это подтвердил и Макрон, и Меркель заявила об этом год назад. В скором времени НАТО разрушится, они и сами понимают, что не могут обеспечить безопасность своих союзников, — приводит слова Дженгиза Lenta.ru.

Макрон уже не раз критиковал НАТО. Он заявлял, что Европа находится «на краю пропасти» и должна проснуться. Что же до Турции, то она, по мнению Хасана Дженгиза, может войти в новый стратегический пакт, который будет создан Россией. Эксперт полагает, что именно выход Турции из НАТО станет концом Альянса.

Ранее NEWS.ru писал, что Париж считает возможным введение санкций в отношении Анкары в отдельных отраслях экономики. Французская политическая элита обвиняет турецкие власти в «агрессивном поведении» вокруг Европы, в частности в Ливии, Сирии, Нагорном Карабахе и на севере Ирака.