В Турции заявили о продолжении допуска христиан в собор Святой Софии

https://static.news.ru/photo/f4853476-c2b8-11ea-b151-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tranxen/wikipedia.com

Христианам по-прежнему разрешат посещать собор Святой Софии, который будет превращён в мечеть.

Об этом сообщил РИА Новости замглавы международного комитета Совета Федерации Андрей Климов со ссылкой на высокопоставленных турецких политиков, с которыми он говорил 10 июня.

Меня заверили, что допуск христиан, в том числе и из России, в Святую Софию будет осуществляться по-прежнему, — цитирует его агентство.

Власти Турции 10 июля изменили статус собора Святой Софии. Памятник христианской культуры стал мечетью.

Решение было принято десятой палатой Государственного Совета Турции. Таким образом, было отменено постановление кабинета министров 1934 года, согласно которому комплекс был превращён в музей.

Как ранее передавал NEWS.ru, ислам с уважением относится к другим религиям, поэтому превращение стамбульского собора Святой Софии в мечеть не согласуется с его положениями, заявил Аббас Шумaр — бывший заместитель главы одного из наиболее авторитетных исламских университетов аль-Азхaр.