Эрдоган заявил о готовности Турции взять под контроль аэропорт Кабула

Турция готова взять на себя управление кабульским аэропортом в том случае, если согласует все условия с США. Об этом турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил в эфире телеканала TRT.

В Афганистане и регионе наступает новая эра, наряду с США и НАТО стоит Турция. В настоящее время США приняли решение вывести войска из Афганистана, и они хотят, чтобы аэропорт Кабула продолжал функционировать. Мы относимся к этому позитивно, и у нас, конечно, есть несколько условий к США как в дипломатических отношениях, так и в вопросах логистики, — сообщил лидер Турции в ходе визита на Северный Кипр, который приурочен к 47-й годовщине вторжения войск Турции на Кипр. — Если нам будет оказана необходимая поддержка, то мы подумаем о том, чтобы взять на себя управление аэропортом Кабула.

По словам Эрдогана, США приняли решение уйти и захотели, чтобы турецкая сторона управляла аэропортом, которым она и так уже управляет 20 лет. В Турции положительно смотрят на эту ситуацию, отметил он.

Турецкий лидер подчеркнул, что первое условие — США должны быть на стороне Турции в дипломатических переговорах, а второе — по возможностям логистики Штаты мобилизуются для турецкой стороны.

Ранее глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара предложила обеспечить охрану аэропорта после вывода войск США при выполнении ряда условий. Окончательное решение по этому вопросу ещё не принято.

Ранее спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов сообщил, что в России недоумевают в связи с тем, что после вывода из Афганистана контингентов США и НАТО безопасность международного аэропорта Кабула будут обеспечивать турецкие, а не афганские военные.