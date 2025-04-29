В Турции заявили, что США уже признали победу России на Украине Аналитик Латифоглу: США приняли победу России в украинском конфликте

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ВС РФ в зоне СВО

Российская армия завершила операцию по освобождению Курской области от украинских боевиков, что, по мнению турецкого аналитика Серхата Латифоглу, фактически означает завершение конфликта на Украине, сообщает РИА Новости. Латифоглу отметил, что после ослабления поддержки Киева со стороны Вашингтона и инцидента с Владимиром Зеленским в Белом доме переговоры о мирном урегулировании уже начались за закрытыми дверями.

По его словам, Украина больше не располагает ресурсами для продолжения боевых действий, а США и их союзники фактически приняли победу России, несмотря на сохраняющуюся антироссийскую пропаганду. Он также добавил, что Европейский союз сегодня больше обеспокоен проблемой украинских беженцев, чем судьбой Украины как государства.

28 февраля президент США Дональд Трамп резко раскритиковал Зеленского, потребовав согласиться на прекращение огня и воздержаться от критики в адрес Владимира Путина. Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором. В результате украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом, а планируемое соглашение о совместной разработке украинских недр не было подписано. Позднее Зеленский принес извинения и выразил готовность к началу переговоров.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков Президент рассказал, что после освобождения Курской области президент РФ Владимир Путин позвонил командующему группировкой и командирам наиболее отличившихся при операции подразделений. Накануне начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил российскому лидеру о завершении операции по освобождению российского региона от ВСУ.