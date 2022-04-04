В Турции заявили, что спецоперация России прорвёт устроенную США осаду

В Турции заявили, что спецоперация России прорвёт устроенную США осадуCumhuriyet: Россия прибегла к спецоперации на Украине для прорыва осады, устроенной США
Спецоперация России на Украине является прорывом осады, которую устроили США для Москвы с запада и юга, используя НАТО. Россию пытались окружить, сообщает турецкое издание Cumhuriyet.
Издание
По мнению Cumhuriyet, в Казахстане в начале 2022 года предпринималась попытка оранжевого переворота при поддержке США. Тогда справедливые акции и забастовки рабочих использовались при искажении их направленности. Что касается Пакистана, то после угроз из Вашингтона там попытались объявить вотум недоверия правительству Имрана Хана, не согласившегося принять антироссийскую позицию.
В издании считают, что на спецоперацию России следует смотреть, учитывая стратегию США (НАТО) об окружении, иначе имеется шанс попасть в ловушку бессодержательной и аполитичной «антивоенщины».
Ранее стало известно, что к изучению вопроса о конституционности роспуска Национальной ассамблеи (нижней палаты парламента) Пакистана приступила специальная коллегия верховного суда страны. Удаление законодателей было инициировано премьер-министром Имраном Ханом в ответ на попытку выразить ему вотум недоверия. Впрочем, пока что политик остаётся выполнять свои обязанности.