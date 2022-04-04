В Турции заявили, что спецоперация России прорвёт устроенную США осаду

Спецоперация России на Украине является прорывом осады, которую устроили США для Москвы с запада и юга, используя НАТО. Россию пытались окружить, сообщает турецкое издание Cumhuriyet.

Издание отмечает , что говорит о линии, которая начинается от Балтики и идёт из Восточной Европы в Западное Причерноморье, оттуда тянется вдоль Чёрного моря через Грузию на Кавказ, чтобы при некоторых условиях достигнуть Казахстана и Центральной Азии. США используют такую же стратегию и в отношении Китая. Его также пытаются окружить широкой дугой от Центральной Азии через Пакистан до Японии.

По мнению Cumhuriyet, в Казахстане в начале 2022 года предпринималась попытка оранжевого переворота при поддержке США. Тогда справедливые акции и забастовки рабочих использовались при искажении их направленности. Что касается Пакистана, то после угроз из Вашингтона там попытались объявить вотум недоверия правительству Имрана Хана, не согласившегося принять антироссийскую позицию.

В издании считают, что на спецоперацию России следует смотреть, учитывая стратегию США (НАТО) об окружении, иначе имеется шанс попасть в ловушку бессодержательной и аполитичной «антивоенщины».

Ранее стало известно, что к изучению вопроса о конституционности роспуска Национальной ассамблеи (нижней палаты парламента) Пакистана приступила специальная коллегия верховного суда страны. Удаление законодателей было инициировано премьер-министром Имраном Ханом в ответ на попытку выразить ему вотум недоверия. Впрочем, пока что политик остаётся выполнять свои обязанности.