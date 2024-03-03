В Турции заявили, что Россия и Украина «достигли военных лимитов» конфликта Глава МИД Турции: РФ и Украина достигли предела вооруженного конфликта

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Хакан Фидан

Россия и Украина достигли лимитов в продолжающемся военном конфликте, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на закрытии Антальского дипломатического форума. По его словам, страны не смогут добиться больших результатов, продолжая вооруженное противостояние, поэтому пришло время мирного диалога. Министр добавил, что Анкара призывает Киев не «признавать оккупированные территории», а лишь достичь прекращения огня, передает ТАСС.

Наша позиция состоит в том, что обе стороны уже достигли лимитов того, чего можно получить военными методами. Мы считаем, что теперь уже пришло время вести диалог в направлении прекращения огня <...> Турция убеждена, что пришло время отделить этот вопрос и тему суверенитета от темы прекращения огня, — заявил Фидан.

Ранее представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что РФ готова к конструктивным предложениям о переговорах с Украиной, однако в настоящий момент они не ведутся ни напрямую, ни через посредников. Он также подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от диалога. Об отсутствии конструктивных предложений от Украины при этом заявлял и министр иностранных дел России Сергей Лавров.