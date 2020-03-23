https://static.news.ru/photo/c7fc300a-6d2f-11ea-bb6a-fa163e074e61_660.jpg Фото: zhengsiyuan/Xinhua/Global Look Press

Медики в Турции начали применять предоставленный Китаем препарат для лечения инфицированных коронавирусом COVID-19. Об этом 23 марта на пресс-конференции в Анкаре заявил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

Получили из Китая препарат, который показал свою эффективность в борьбе с коронавирусом. Его начали применять к тем, кто находится в интенсивной терапии под наблюдением врачей, — цитирует ТАСС главу ведомства.

Как писал NEWS.ru, в Турции лицам старше 65 лет запретили выходить на улицу в связи с пандемией коронавируса. Таким образом власти хотят обезопасить население, которое находится в группе риска.

Ранее президент страны Реджеп Тайип Эрдоган призвал граждан самоизолироваться на три недели. По его словам, люди не должны без особой необходимости выходить из дома, пока угроза не будет устранена. Турецкий лидер также отложил проведение различных мероприятий, которые связаны с культурой, наукой и искусством, до конца апреля.

Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом в мире превышает 343,7 тысячи человек. Жертвами инфекции стали 14,7 тысячи, выздоровели 97,3 тысячи человек. В России зарегистрировано 438 случаев заражения. Наибольшее число заразившихся — в Москве. За сутки в столице выявили ещё 71 случай. Выздоровели 18 человек.