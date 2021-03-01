Турецкий курорт закроют на 500 дней

https://static.news.ru/photo/bc1632c4-7a8d-11eb-b706-96000091f725_660.jpg Фото: imagesandstories/blickwinkel/Global Look Press

Курортный город Ассос в турецкой провинции Чанаккале будет закрыт на 500 дней. Причиной стала опасность древней инфраструктуры для посещения туристами.

Власти приняли решение провести ремонт в курортном городе, пока кто-то из туристов не пострадал. Речь идёт, в частности, о крупных нависающих над территорией населённого пункта скалах. Из-за них образуются периодические камнепады. Кроме того, в регионе наблюдается сейсмическая активность. План работ по сохранению культурного наследия Ассоса разработан и утверждён местными властями, сообщает издание NTV.

Согласно проекту, скалы, расположенные в тех точках, где они представляют наибольшую угрозу для туристической инфраструктуры, а также для жизни людей, будут разбиты и удалены. Также на скалы будет натянута стальная сетка, чтобы предотвратить падение обломков. Пока же будут закрыты как минимум объекты туристической инфраструктуры, в том числе отели, хостелы, рестораны и кафе, а также чайный сад и магазин мороженого.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин высказал мнение, что Испания и Кипр могут открыть прямые рейсы для российских туристов к июню. Он добавил, что Испания будет готова вернуть прямое авиасообщение с Россией, так как эпидемиологическая обстановка в РФ выглядит лучше, чем в других европейских странах. Также, по его мнению, может быть расширено число маршрутов в Египет. С ним согласен эксперт Общественной палаты России по туризму Роман Бобылев. По его мнению, позитивных новостей следует ждать из Доминиканы и Туниса, а также из Вьетнама, писал NEWS.ru.