В Турции захвативший заложника мужчина сдался после разговора с главой МВД

Фото: Onur Dogman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженный пистолетом мужчина, взявший в заложники водителя грузовика у трассы в 100 километрах от Стамбула, сдался властям после телефонного разговора с министром внутренних дел страны Али Ерликаем, сообщает телеканал Haber Global. По данным СМИ, глава МВД пообещал разобраться с делом мужчины, который пожаловался ему на мошенничество и угрозы расправы.

Я сдаюсь, я никому не причинил ущерба, — приводит телеканал слова злоумышленника по имени Фатих.

Также, по данным Haber Global, Ерликая отдал распоряжение одному из представителей аппарата губернатора юго-восточной провинции Газиантеп разобраться с делом Фатиха. Мужчина жаловался на противоправные действия именно в этом регионе.

В настоящее время злоумышленник задержан. Его доставили в управление безопасности провинции Коджаэли для проведения следственных действий.

Вечером 23 декабря стало известно, что вооруженный мужчина потребовал у водителя грузовика без остановки двигаться по автостраде Северная Мармара. Правоохранители открыли предупредительный огонь в воздух, после чего машина остановилась. При этом злоумышленник опубликовал в своих соцсетях ролик, где он призвал главу МВД разобраться в своей истории.

Ранее в Казани пациент наркологического диспансера взял в заложники медсестру, вооружившись шариковой ручкой. Он лечился от алкогольной зависимости. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали пациента, ему грозит тюремный срок по статье 206 УК РФ «Захват заложника». Медсестра не пострадала и отделалась испугом.