В Турции задержали почти 100 подозреваемых в нападениях на туристов TELE1: в Стамбуле задержали 96 человек по подозрению в нападениях на туристов

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В Стамбуле задержали 96 подозреваемых в нападениях на туристов, которых они вынуждали оплачивать счета в развлекательных заведениях, сообщил телеканал TELE1. Злоумышленники отбирали у своих жертв мобильные телефоны и кошельки, а тех, кто отказывался платить, избивали. Поиски предполагаемых преступников велись одновременно в 13 провинциях.

В Стамбуле задержаны 96 подозреваемых в нападении на туристов, которых они приводили в развлекательные заведения, чтобы заставить их оплатить большой счет, дела некоторых были переданы в суд, — сообщает телеканал.

Ранее в декабре вблизи Стамбула вооруженный мужчина захватил в заложники водителя грузовика. Он несколько раз выстрелил в воздух и потребовал встречи с главой МВД Али Ерликаем. Правоохранители пытались остановить фуру на въезде на трассу, однако мужчина, угрожая оружием, потребовал от водителя продолжать движение. В итоге полиция сделала предупредительные выстрелы в воздух и остановила машину. При этом злоумышленник заранее опубликовал в своих соцсетях ролик, где он призывает главу МВД разобраться в своей истории.

Посол Турции в РФ Танжу Бильгич заявлял, что республика сохранит формат размещения в отелях по типу «все включено» в 2024 году. По его словам, этот формат по-прежнему очень популярен среди российских туристов.