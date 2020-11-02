В Турции задержали девять человек по факту обрушения домов в Измире

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

В Турции задержаны девять из 11человек, причастных к строительству домов в Измире, которые обрушились во время землетрясения.

Согласно последним данным, число жертв стихии возросло до 91. Пострадали 962 человека. Из них в больницах остаются 155, остальные выписаны. Девять пострадавших помещены в реанимацию. Состояние четверых из них медики оценивают как тяжёлое.

На месте завалов продолжаются поисково-спасательные работы. В общей сложности из-под обломков пяти домов были извлечены 105 человек, сообщает агентство Anadolu.

Землетрясение произошло на западе Турции 30 октября. Эпицентр подземных толчков находился в провинции Измир в районе города Сеферлихисар. Очаг образовался на глубине 16,5 километра. Землетрясение почувствовали и на близлежащих греческих островах, сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9.

Ранее NEWS.ru писал, что девочка позвонила сотрудникам спасательных служб, находясь под завалами, и сообщила, что её зажало обломками. Она пообещала громко мяукать, чтобы облегчить спасателям работу по её поиску