После теракта в Стамбуле задержали 50 человек

Фото: Abed Alrahman Alkahlout/Keystone Press Agency/Global Look Press

Стамбул, Турция

Число задержанных после теракта в Стамбуле возросло до 50 человек, передает РИА Новости со ссылкой на главу Минюста страны Бекира Боздага. Он подчеркнул, что Анкара решительно продолжает борьбу с терроризмом.

Число задержанных в связи с терактом достигло 50 человек. Ни одна террористическая организация не добьется успеха в какой-либо игре или атаке против Турции, — цитирует агентство министра.

Взрыв на оживленной улице Истикляль в Стамбуле прогремел днем 13 ноября. В результате погибли шесть человек. Еще 81 человек пострадал, в том числе трое граждан России.

В МВД Турции заявили, что теракт совершила гражданка Сирии, которая приехала из Кобани и связана с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Она задержана и дала признательные показания.

Лидер турецкой партии «Родина» Догу Перинчек обвинил в причастности к теракту США. По его словам, различные террористические организации действуют по приказу Вашингтона.