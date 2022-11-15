Число задержанных после теракта в Стамбуле возросло до 50 человек, передает РИА Новости со ссылкой на главу Минюста страны Бекира Боздага. Он подчеркнул, что Анкара решительно продолжает борьбу с терроризмом.
Число задержанных в связи с терактом достигло 50 человек. Ни одна террористическая организация не добьется успеха в какой-либо игре или атаке против Турции, — цитирует агентство министра.
Взрыв на оживленной улице Истикляль в Стамбуле прогремел днем 13 ноября. В результате погибли шесть человек. Еще 81 человек пострадал, в том числе трое граждан России.
В МВД Турции заявили, что теракт совершила гражданка Сирии, которая приехала из Кобани и связана с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Она задержана и дала признательные показания.
Лидер турецкой партии «Родина» Догу Перинчек обвинил в причастности к теракту США. По его словам, различные террористические организации действуют по приказу Вашингтона.