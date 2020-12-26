В Турции ввели ограничения для всех прибывающих в страну

https://static.news.ru/photo/a0277802-48ec-11eb-885a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Турции вступили в силу введённые властями ограничения для всех туристов, прибывающих в страну из-за границы. Об этом сообщил министр здравоохранения Фахреттин Коджа.

По словам чиновника, с 28 декабря все пассажиры при пересечении границы на авиационном транспорте должны представить отрицательный тест на коронавирусную инфекцию, выполненный ПЦР-методом.

YurtdÄ±ÅÄ± tedbirleri artÄ±rÄ±yoruz. 28 AralÄ±ktan itibaren yurtdÄ±ÅÄ±ndan Ã¼lkemize hava yoluyla, 30 AralÄ±ktan itibaren kara yoluyla gelen her yolcunun, SON 72 SAAT Ä°Ã§inde yapÄ±lmÄ±Å NEGATIF PCR TEST SONUCU Ä°BRAZ ETMESÄ° zorunlu olacak. Aksi durumda Ã¼lkeye giriÅlerine izin verilmeyecektir. pic.twitter.com/NZGbnK7AWA — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 25, 2020

Туристы должны предъявить справку, полученную не ранее чем за 72 часа до въезда, при посадке на борт.

С 30 декабря это правило также будет распространяться и на тех, кто въезжает в Турцию наземным или морским путём.

Введённые меры будут действовать до 1 марта 2021 года.

Ранее в Турции был введён запрет на проведение развлекательных новогодних программ в отелях и ресторанах. Туристы останутся в этом году без вечеринок, шоу и гала-ужинов. Также запрещена реклама любых новогодних развлечений в общественных местах. Развлекательные программы не могут проводиться в течение всего дня. С 22:00 31 декабря по 05:00 4 января вводится полный запрет на исполнение и трансляцию музыки в ресторанах, холлах и других общих помещениях отелей.

25 декабря президент Турции Реджеп Эрдоган подтвердил полный запрет на новогодние развлекательные программы в виллах и отелях страны. Кроме того, он сообщил, что в канун Нового года все правоохранительные органы Турции ужесточат проверки гостиниц и жилых помещений, писал NEWS.ru.