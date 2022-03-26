В Турции ввели частичный запрет на ловлю рыбы в Чёрном море

Власти Турции установили частичный запрет на ловлю рыбы в Чёрном море после обнаружения в проливе Босфор предмета, похожего на мину. Срок действия ограничения не определён, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство сельского и лесного хозяйства Турции. Ранее Анкара сообщила об уничтожении предмета и подтвердила, что это была мина.

С сегодняшнего дня (26 марта 2022 года) до следующего объявления вводится запрет на все виды рыбной ловли с захода до восхода солнца в водах Чёрного моря между Болгарией и Кефкеном, — цитирует агентство сообщение ведомства.

В министерстве пояснили, что целью введения запрета является обеспечение безопасности жизни как турецких рыбаков, так и всего населения страны.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что гражданское коммерческое судно обнаружило у входа в Босфор предмет, похожий на мину. Позднее Минобороны Турции подтвердило, что подозрительный объект является миной старого образца, и объявило о том, что она обезврежена. В связи с произошедшим Анкара провела переговоры с Москвой и Киевом.

В Минобороны России отметили, что по меньшей мере десять украинских мин сорвались с якоря и дрейфуют в западной части Чёрного моря. Это создаёт реальную угрозу для военных кораблей и гражданских судов.