В Турции второй раз за сутки взяли на буксир направлявшийся в Россию танкер

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В Эгейском море буксиры береговой охраны Турции пришли на помощь танкеру, направлявшемуся в Россию, у которого возникла неполадка, сообщили РИА Новости в генеральном управлении службы. Инцидент произошел в субботу, 6 января, и стал вторым за сутки.

У танкера Elijah длиной в 185 метров, следовавшего из Испании в Россию, вышел из строя двигатель в проливе Дарданеллы у острова Гекчеада, — рассказали в береговой охране.

Там добавили, что шедший под флагом Панамы танкер безопасно отбуксировали к причалу острова Бозджаада. Происшествие никак не отразилось на движении судов.

В ночь на 6 января в проливе Дарданеллы двигатель сломался у 184-метрового танкера Sundoro. Он шел без груза с Мальты в Россию. Капитан танкера предупредил управление контроля навигации в проливе о произошедшем. К Sundoro отправили два буксира, которые помогли перенаправить танкер на якорную стоянку Шевкетие, где починят двигатель.

До этого йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» выпустили две противокорабельные баллистические ракеты в направлении Красного моря, об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM). По данным ведомства, позднее мятежники атаковали беспилотниками два судна в южной части акватории, в ходе столкновения никто не пострадал.