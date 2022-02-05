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В Турции возбудили дело из-за оскорблений заразившегося COVID Эрдогана

10:39, 06 февраля 2022
В Турции возбудили дело из-за оскорблений заразившегося COVID Эрдогана Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Xinhua/Global Look Press
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В Стамбуле прокуратура возбудила уголовное дело по фактам оскорблений в соцсетях в адрес президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Негативные сообщения появились после того, как глава государства сообщил о заражении штаммом коронавируса «омикрон», сообщает телеканал NTV.

К настоящему времени задержан один подозреваемый, проживающий в районе Багджылар. Ему вменяют публикацию оскорбительного и провокационного контента.

Согласно турецкому законодательству, оскорбление президента страны является уголовно наказуемым деянием. Виновным грозит лишение свободы на срок от одного года до четырёх лет.

О том, что он вместе с супругой заразился коронавирусом Эрдоган накануне сообщил в своём Telegram-канале. Турецкий лидер рассказал, что заболевание у него протекает в лёгкой форме, однако он вынужден уйти в самоизоляцию. В Минздраве Турции заверили, что заболевание не помешает главе государства исполнять свои обязанности.

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