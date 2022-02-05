В Турции возбудили дело из-за оскорблений заразившегося COVID Эрдогана

В Стамбуле прокуратура возбудила уголовное дело по фактам оскорблений в соцсетях в адрес президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Негативные сообщения появились после того, как глава государства сообщил о заражении штаммом коронавируса «омикрон», сообщает телеканал NTV.

К настоящему времени задержан один подозреваемый, проживающий в районе Багджылар. Ему вменяют публикацию оскорбительного и провокационного контента.

Согласно турецкому законодательству, оскорбление президента страны является уголовно наказуемым деянием. Виновным грозит лишение свободы на срок от одного года до четырёх лет.

О том, что он вместе с супругой заразился коронавирусом Эрдоган накануне сообщил в своём Telegram-канале. Турецкий лидер рассказал, что заболевание у него протекает в лёгкой форме, однако он вынужден уйти в самоизоляцию. В Минздраве Турции заверили, что заболевание не помешает главе государства исполнять свои обязанности.