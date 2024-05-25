В Турции восхитились «ударом» России и Китая по Западу Sabah: дружба России и Китая пошатнет стасу-кво, созданный Вашингтоном

Фото: kremlin.ru/Сергей Бобылёв/РИА «Новости»

Владимир Путин и Си Цзиньпин

Россия и Китай создали прочный союз великих держав, который стал настоящим кошмаром для Запада, пишет турецкое издание Sabah. В материале говорится, что дружба Москвы и Пекина пошатнет статус-кво, созданный Вашингтоном в Европе и Азии. Это окажет глубокое влияние на расстановку сил во всем мире, отмечается в статье.

Апологеты атлантической системы, построенной США и Европой, расценивают стратегию углубляющегося союза между Китаем и Россией как «зловещее будущее». В каком-то смысле кошмар Запада становится реальностью, — пишет издание.

«Дружба без границ» КНР и России сделала экономические ограничения Запада неэффективными. Автор материала отмечает, что на сегодняшний день США и Европа, чьи арсеналы исчерпаны, не могут найти боеприпасы для отправки на Украину. В то же время Китай поставляет значительную часть имеющегося пороха в Россию для производства военной продукции для нужд СВО.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что переговоры между российским и китайским лидерами прошли в благожелательной атмосфере, химия между главами государств упрочилась. Во время разговора царила расслабленная атмосфера, которая помогала лучше друг друга понимать, шутить, рассказывать разные истории, резюмировал он.

До этого представитель Белого дома Джон Кирби заявил об обеспокоенности администрации президента США Джо Байдена в связи с расширением партнерства между Россией и Китаем. По его мнению, главы этих государств действуют по всему миру вразрез с интересами Вашингтона и желают бросить вызов сети союзников, которые благоприятны для США.