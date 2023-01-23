В Турции в результате взрыва газа пострадали пять человек

Фото: David Young/dpa/Global Look Press

Пять человек пострадали в результате взрыва из-за утечки газа в провинции Коджаэли на западе Турции, сообщает агентство IHA. Инцидент произошел в трехэтажном жилом доме в городе Гёльджук.

Произошел взрыв природного газа, и лечение двух наших граждан продолжается в больнице. Расследование продолжается под моим личным контролем, — заявил губернатор Коджаэли Явуза.

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Отмечается, что пожарные расчеты продолжают осмотр места происшествия.

13 января взрыв газа произошел в квартире жилого дома во Владикавказе. По данным МЧС, в результате взрыва в пятиэтажном доме никто не пострадал. Как указали в ведомстве, ударной волной в квартире выбило входную дверь и окно. По словам соседей, в квартире никто не проживал. Взрыв не задел соседние квартиры.

Ранее сообщалось о похожем случае в Ржеве Тверской области. Там в одной из квартир многоэтажного дома произошел пожар, который привел к взрыву газа. В результате погиб 67-летний житель дома.

До этого в Нижневартовске произошел взрыв газа в пятиэтажном жилом доме, в результате чего погибли по меньшей мере 10 человек. Причиной взрыва стала разгерметизация газового баллона. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.