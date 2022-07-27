В Турции в первом полугодии скончались 50 российских туристов

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Скорая помощь в Турции

За первое полугодие в Турции на отдыхе по различным причинам скончались порядка 50 граждан России, сообщил посол РФ в стране Алексей Ерхов в эфире телеканала «Россия 24». Он отметил, что среди туристов также наблюдается рост числа заразившихся коронавирусом.

За первые полгода у нас, к сожалению, 50 летальных исходов среди россиян. Эта цифра в пределах статистики. Основные причины – хронические заболевания, прежде всего, сердечно-сосудистые, утопления, ДТП. В последний месяц появилась, казалось забытая тенденция, наличие среди наших туристов заболеваний COVID-19. Сейчас таковых наблюдается 20 человек, в южных провинциях, — рассказал он.

Как добавил Ерхов, за последние несколько месяцев сотрудники Генерального консульства зарегистрировали порядка 10 серьезных аварий. В них пострадали больше 50 россиян. Посол отметил, что в социальных сетях часто появляются новости о конфликтах на курортах Турции между россиянами и иностранцами. Он добавил, что жителям России нужно сразу же обращаться в Генеральное консульство в Анталье. Сотрудники оперативно смогут оказать посильную помощь.

Ранее стало известно, что в России может появиться реестр недружественных для российских туристов зарубежных отелей, в которых отдыхающие из РФ рискуют столкнуться с дискриминацией и открытой русофобией. Первый зампред комитета Госдумы по контролю Михаил Романов пояснил, что идея создания данного списка продиктована беспокойством властей за безопасность россиян, путешествующих в другие страны.