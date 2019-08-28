https://static.news.ru/photo/2005717c-c974-11e9-a909-fa163e074e61_660.jpg Фото: Diego Cupolo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Россиянка утонула во время отдыха в турецкой провинции Анталья. Инцидент произошёл на пляже в курортном посёлке Конаклы.

69-летняя гражданка РФ Лариса Рычкова зашла в море, а через некоторое время начала тонуть. Ей на помощь бросились другие отдыхающие: они вытащили женщину из воды и связались со спасателями, сообщает турецкий телеканал NTV .

Медики отвезли туристку в одну из частных больниц, но, несмотря на усилия врачей, россиянка скончалась. Тело Рычковой передано в морг Института судебной медицины Антальи для проведения вскрытия.

Ранее News.ru сообщал, что в Турции несовершеннолетнюю россиянку затянуло в трубу на дне бассейна, она была экстренно госпитализирована и находилась в критическом состоянии. У 12-летней девочки началась лихорадка, родители отказались от транспортировки дочери на родину. 27 августа её отец рассказал, что лихорадка спала, однако состояние подростка остаётся тяжёлым.