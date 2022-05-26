В Турции усомнились в стремлении Запада к прекращению конфликта на Украине Советник Эрдогана Сафи усомнился в стремлении Запада к прекращению конфликта на Украине

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Член Совета по внешней и оборонной политике при президенте Турции Исмаил Сафи заявил, что Турция заинтересована в скорейшем прекращении конфликта на Украине, при этом «никто не видит, чтобы Запад прилагал искренние усилия для урегулирования». Он добавил, что Анкара «не жалеет сил» для переговоров России и Украины. Советник Эрдогана при этом назвал жителей России и Украины своими братьями, пишут «Известия».

Мы, турецкая сторона, хотим только мира в регионе. Мы не хотим продолжения и затягивания конфликта, мы всегда выступали против этого. Но конфликт уже идёт, нет смысла кого-то обвинять здесь, — поделился Сафи.

Он добавил, что весь мир видит, как Турция искренне борется за то, чтобы остановить этот конфликт.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс ранее предостерегла мировое сообщество от попыток умиротворения России и заявила, что лично готова неустанно трудиться над тем, чтобы Украина одержала победу благодаря военной помощи и санкционному давлению на Москву. Она подчеркнула, что России нужно противопоставить силу. Глава британского внешнеполитического ведомства отметила, что санкционная политика против России должна быть усилена. Дипломат добавила, что западный мир не должен позволить развернуть ещё более продолжительный и тяжёлый конфликт на Украине.