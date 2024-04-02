В Турции у дома победившего на выборах мэра открыли стрельбу NTV: в Турции устроили стрельбу у дома победившего на выборах мэра Бюлента Кара

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Неизвестный открыл стрельбу у дома турецкого политика Бюлента Кара, победившего на выборах мэра города Гиресун, сообщает NTV. По данным телеканала, полицейские, прибывшие на место происшествия, задержали подозреваемого. Сам политик назвал случившееся «ужасным инцидентом».

Как сообщает NTV, мужчина подошел к дому Бюлента Кара, вызвал его на улицу и выстрелил из пистолета в воздух. Политик после случившегося подал жалобу в полицию.

Сегодня вечером у нас произошел ужасный инцидент. Перед нашим домом человек открыл огонь из пистолета, слава Богу, никто не пострадал. Мы не знаем, кто спровоцировал стрельбу, но наши силы безопасности быстро вмешались и задержали человека. После этого дело за полицией и судебными органами, — сказал он.

Ранее сообщалось, что житель Санкт-Петербурга устроил ночью стрельбу на Большеохтинском мосту. Мужчину задержали и поместили в изолятор, против него возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Им оказался 31-летний слесарь-механик, который проживает в Купчино. Его отследили по записям с камер видеонаблюдения «Мостотреста».

До этого в Сети появилось видео стрельбы на шиномонтаже у торгового комплекса «Академ-Парк» в Санкт-Петербурге. Мужчина оказался недоволен счетом за оказанные услуги и схватился за пистолет.