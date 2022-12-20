В Турции торговец коврами взял в заложники трех человек

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В турецком Батмане владелец магазина ковров взял в заложники трех сотрудников компании энергоснабжения DEDAŞ, сообщает Milliyet. Известно, что к мужчине пришли с проверкой на наличие незаконного электричества.

Владелец магазина в Батмане взял в заложники персонал Dicle Elektrik, который отправился на место, чтобы проверить наличие незаконного электричества, — говорится в сообщении.

На место происшествия направились наряды полиции для спасения заложников. Начальник местной полиции в результате переговоров убедил торговца сдаться.

Выяснилось, что сотрудники прибыли к задержанному после сообщения о том, что компания по стирке ковров в микрорайоне Рихан Джаддеси Чамлытепе использовала нелегальное электричество. Прибыв на место, инспекторы осмотрели помещение и хотели отключить оборудование, однако оказались взяты в заложники.

Ранее стрельба произошла в центре Дрездена, в результате погиб один человек. Стрелявший 40-летний мужчина позже погиб от полученного ранения. Как рассказали в полиции, сотрудники спецназа травмировали преступника во время освобождения заложников на рождественском рынке Strietzelmarkt. Стрелок скончался в больнице во время операции.