В Турции телеканалам запретили вести трансляцию с места взрыва в Стамбуле

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Власти Турции запретили телеканалам вести трансляцию с места взрыва в Стамбуле, говорится в Twitter Верховного совета по телерадиовещанию. Кроме того, запрещено демонстрировать тела жертв.

В связи со взрывом в Стамбуле был введен запрет на трансляцию (с места происшествия). На это обращаем внимание всех наших медийных организаций, — говорится в заявлении ведомства.

Аналогичные шаги турецкие власти предпринимали после теракта в Анкаре в 2016 году. Тогда 19 марта в Стамбуле на популярной у туристов улице Истикляль взорвался террорист-смертник. Тогда в стране был закрыт доступ к социальным сетям, поскольку в них активно распространялись фотографии и видеоролики с места происшествия.

О новом взрыве на туристической улице Истикляль стало известно 13 ноября. К настоящему моменту причины взрыва и другие детали произошедшего неизвестны.

Полиция рассматривает случившееся как теракт. В результате инцидента, по предварительным данным, пострадали 11 человек, еще пятеро, по неподтвержденной информации, погибли. Никаких деталей о жертвах взрыва не сообщалось.

В Сети ранее появились кадры, предположительно, момента взрыва в центре турецкого Стамбула. По словам очевидцев, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Официального подтверждения этой информации нет.