В Турции спасли девочку, которая провела под завалами четыре дня

Спасённая девочка отправлена в больницу. Врачи оценивают её состояние как удовлетворительное, передаёт «Москва 24».
Землетрясение на западе Турции произошло 30 октября. Эпицентр подземных толчков находился в провинции Измир в районе города Сеферлихисар. Очаг образовался на глубине 16,5 километра. Землетрясение почувствовали и на близлежащих греческих островах, сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9.
Как ранее писал NEWS.ru, количество жертв стихии увеличилось до 100. До этого было известно о 98 погибших. Число пострадавших в результате землетрясения составило 994.