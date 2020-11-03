В Турции спасли девочку, которая провела под завалами четыре дня

https://static.news.ru/photo/f47b3002-1dad-11eb-b671-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tunç Soyer/twitter.com

Турецкие спасатели извлекли из-под завалов живого ребёнка спустя четыре дня после землетрясения. Об этом сообщил мэр Измира Тунч Сойер.

Спасатели вытащили четырёхлетнюю Айду целой и невредимой. Мы испытали это счастье вместе с большой болью. Выражаю благодарность спасателям, — написал он в Twitter.

91. Saatte bir mucizeyi yaÅadÄ±k. DÃ¶rt yaÅÄ±ndaki AydaâyÄ± kurtarma ekipleri saÄ salim Ã§Ä±kardÄ±. BÃ¼yÃ¼k acÄ±larÄ±n yanÄ±nda bu mutluluÄu da yaÅadÄ±k. Kurtarma ekiplerine ÅÃ¼kranlarÄ±mÄ± sunuyorum. AyaklarÄ±na taÅ deÄmesin. pic.twitter.com/rJvUG4nijO — TunÃ§ Soyer (@tuncsoyer) November 3, 2020

Спасённая девочка отправлена в больницу. Врачи оценивают её состояние как удовлетворительное, передаёт «Москва 24».

Землетрясение на западе Турции произошло 30 октября. Эпицентр подземных толчков находился в провинции Измир в районе города Сеферлихисар. Очаг образовался на глубине 16,5 километра. Землетрясение почувствовали и на близлежащих греческих островах, сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9.

Как ранее писал NEWS.ru, количество жертв стихии увеличилось до 100. До этого было известно о 98 погибших. Число пострадавших в результате землетрясения составило 994.