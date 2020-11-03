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В Турции спасли девочку, которая провела под завалами четыре дня

11:15, 03 ноября 2020 10
Фото: Tunç Soyer/twitter.com

Турецкие спасатели извлекли из-под завалов живого ребёнка спустя четыре дня после землетрясения. Об этом сообщил мэр Измира Тунч Сойер.

Спасатели вытащили четырёхлетнюю Айду целой и невредимой. Мы испытали это счастье вместе с большой болью. Выражаю благодарность спасателям, — написал он в Twitter.

Спасённая девочка отправлена в больницу. Врачи оценивают её состояние как удовлетворительное, передаёт «Москва 24».

Землетрясение на западе Турции произошло 30 октября. Эпицентр подземных толчков находился в провинции Измир в районе города Сеферлихисар. Очаг образовался на глубине 16,5 километра. Землетрясение почувствовали и на близлежащих греческих островах, сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9.

Как ранее писал NEWS.ru, количество жертв стихии увеличилось до 100. До этого было известно о 98 погибших. Число пострадавших в результате землетрясения составило 994.

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