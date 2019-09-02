https://static.news.ru/photo/c0dff7e4-cd6f-11e9-a19c-fa163e074e61_660.jpgФото: Martin Siepmann/imageBROKER.com/Global Look Press
В Турции спасатели помогли 42-летнему гражданину России Андрею Ботневу, который отправился на прогулку и оказался в западне на краю утёса.
Мужчина, отдыхающий в курортном посёлке Кириш в пяти километрах от Кемера, отправился гулять в горы. Он стал спускаться к морю, а самостоятельно подняться обратно по скользкому склону не смог, пишет Habertürk.
На вызволение россиянина с края утёса у спасателей ушло два часа.