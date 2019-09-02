https://static.news.ru/photo/c0dff7e4-cd6f-11e9-a19c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martin Siepmann/imageBROKER.com/Global Look Press

В Турции спасатели помогли 42-летнему гражданину России Андрею Ботневу, который отправился на прогулку и оказался в западне на краю утёса.

Мужчина, отдыхающий в курортном посёлке Кириш в пяти километрах от Кемера, отправился гулять в горы. Он стал спускаться к морю, а самостоятельно подняться обратно по скользкому склону не смог, пишет Habertürk .

На вызволение россиянина с края утёса у спасателей ушло два часа.

Mahsur kalan Rus turisti AFAD kurtardı https://t.co/KiaJNG5x9E #Alanya Medya Haber @MedyaAlanya aracılığıyla — Alanya Medya (@MedyaAlanya) September 1, 2019

Ботнев, который занимается триатлоном, поблагодарил сотрудников службы спасения, полицейских и гидов, которые помогли ему.

Ранее News.ru писал, что в Турции капитан яхты предотвратил катастрофу после того, как её стало затапливать водой. На борту судна находились 15 россиян, в результате инцидента никто не пострадал.