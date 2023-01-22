В Турции сожгли шведские флаги в ответ на провокацию с Кораном

Фото: AP/TASS

Жители Турции, возмущенные сожжением Корана в Стокгольме, в ответ жгут шведские флаги, сообщает РЕН ТВ. В стране проходят акции протеста, а турецкие власти готовы заблокировать вступление Швеции в НАТО.

Одна из акций прошла у здания посольства Швеции в Анкаре. Ее организатором выступил Турецкий молодежный фонд TÜGVA. Участники митинга принесли с собой плакаты и выкрикивали мусульманские лозунги.

Власти Швеции назвали сожжение Корана и другие антиисламские выступления ужасающими, но Анкара оправданий Стокгольма не приняла.

Акция с сожжением Корана прошла в Стокгольме накануне. Ее устроил перед турецким посольством радикал Расмус Палудан, заявивший, что хочет таким образом показать полную свободу слова и демократию. Акция была проведена с разрешения местных властей.

Главы МИД арабских стран Персидского залива осудили поступок радикала, предупредив, что он может вызвать негодование у мусульман всего мира. Зампредседателя Духовного управления мусульман России муфтий Рушан Аббясов назвал произошедшее в Стокгольме сатанизмом и призвал шведские власти наказать причастных.