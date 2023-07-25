В Турции создали «умную» и смертоносную подводную мину В Турции создали первую в мире «умную» подводную мину большого радиуса действия

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

В Турции создали первую в мире «умную» подводную мину большого радиуса действия (UCA), сообщает газета Star. По данным издания, новинка может сбрасываться с больших высот с истребителей F-16 и беспилотников Akinci и Aksungur. Отмечается, что ее технологические особенности делают мину недосягаемой для мало- и средневысотных средств ПВО.

Новинку предполагается представить на международной выставке оборонной промышленности, развернувшейся в эти дни в Стамбуле. Создателями нового вооружения являются Турецкая компания машиностроительной и химической промышленности, фирма KOC Defense и Совет по технологическим исследованиям страны.

Разработчики указывают, что целью создания новой мины для них стало желание превратить бомбы общего назначения MK-84 в наступательное оружие. Для этого в стандартную мину добавили комплект крылатого наведения, начинку для обнаружения целей и минно-спусковое устройство.

Предполагается, что самолеты и беспилотники смогут удаленно устанавливать эти мины на выходах из военно-морских баз противника и на транзитных путях, не рискуя при этом попасть под огонь.

Ранее сообщалось, что члены экипажа одного из кораблей в порту Рени на юго-западе Одесской области сняли на видео момент атаки беспилотника. Морякам пришлось наблюдать за безуспешными попытками ВСУ перехватить дрон, а также мощным взрывом во время удара. Все это они активно и эмоционально комментировали, стоя на палубе в непосредственной близости от места происшествия.