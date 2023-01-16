В Турции сообщили о высоком спросе россиян на ВНЖ в 2022 году Управление по миграции Турции: в 2022 году большинство ВНЖ было выдано россиянам

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

В 2022 году россияе заняли первую строчку среди иностранцев по числу полученных в Турции видов на жительство. Об этом свидетельствуют данные управления по миграции страны, их приводит РИА Новости. По имеющимся сведениям, общее число иностранцев с ВНЖ в Турции в минувшем году составило 1 млн 354 тысячи человек, россиян из них более 153 тысяч.

На втором месте оказались граждане Ирака — 131 тысяча, замыкают тройку представители Сирии — более 100 тысяч. Выходцев из Украины, получивших ВНЖ, оказалось порядка 47 тысяч. При этом по туристическому ВНЖ, выдаваемому в стране на срок до одного года, в Турции находятся более 132 тысяч россиян.

Максимальное число иностранных граждан обосновались в Стамбуле (более 706 тысяч) и в Анталье (более 158 тысяч). При этом общее число легально проживающих в Турции иностранцев в сравнении с 2021 годом выросло незначительно — на 40 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что зарубежные инвесторы с 11 января смогут в упрощенном порядке получить вид на жительство в России. Для этого иностранцы должны будут в течение трех лет до подачи заявления вложить минимум 15 млн рублей в социально значимые региональные проекты или инвестировать в российскую компанию 30 млн рублей.Альтернативным вариантом является регистрация и последующее владение юрлицом, ведущим деятельность в РФ от двух лет. Юрлицо при этом должно платить ежегодно от четырех миллионов рублей в виде налогов.