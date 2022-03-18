Чавушоглу: позиции РФ и Украины сблизились по ряду критических вопросов

Россия и Украина смогли сблизить свои позиции по ряду критических вопросов, но часть из них требуется обсуждать на уровне президентов, сообщил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, передаёт ТАСС. Он отметил, что в Турции надеются, что лидеры двух государств смогут в ближайшее время сесть за стол переговоров.

Для Анкары важно, чтобы встреча Путина с Зеленским состоялась, будь то в Турции или в другой стране. Если будет принято решение провести встречу в Турции, то при их желании она может пройти при участии Эрдогана, — сказал Чавушоглу.

Официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын ранее рассказал, что Турция убеждена в возможности достижения мирного соглашения между Россией и Украиной.

Представители России и Украины провели три раунда переговоров в Белоруссии. Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский. В настоящее время переговоры превратились в ежедневные, они проходят по видеосвязи.

По словам Мединского, нейтральный статус Украины и её невступление в НАТО стали темами, по которым Москва и Киев максимально сблизили позиции, находясь таким образом «на полпути» по вопросу демилитаризации Украины в рамках переговорного процесса.

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам.