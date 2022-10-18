В Турции сообщили, что переговоры Путина и Зеленского пока невозможны Пресс-секретарь президента Турции Калын: переговоры Путина и Зеленского пока невозможны

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Переговоры президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского на данный момент пока невозможны, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, передает издание Ahaber. Он добавил, что украинская сторона не готова вести диалог из-за присоединения к России новых территорий. Однако Калын отметил, что Турция будет продолжать искать возможности для заключения мира между сторонами.

Приглашение президента Турции о мирных переговорах до сих пор актуально. Путин сообщал, что готов к переговорам. Но Киев пока отказывается их вести после присоединения к России новых территорий. Подчеркиваю, что решение будет найдено в рамках территориальной целостности Украины. Турция является единственной страной, которая прилагает усилия к мирному урегулированию конфликта, — сказал он.

Подход к решению вопроса с намерением ослабить мощь РФ только продлит боевые действия, считает представитель Турции.

Председатель объединенного парламентского комитета Турции и Евросоюза Исмаил Эмрах Карайель ранее заявил, что местом проведения переговоров России с США, Францией, Германией и Великобританией по ситуации на Украине может стать Стамбул. Он пояснил, что президент Турции хочет снизить напряженность в регионе и решить ряд международных проблем.

Калын до этого также сообщал о возможности возобновления переговоров между Россией и Украиной. По его словам, их приостановка была предсказуема, однако диалог «в тот или иной момент», по всей вероятности, возобновится.