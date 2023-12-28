МВД Турции очистило свои ряды от сторонников путчистов В Турции сняли с должности почти 450 полицейских из-за их связи с путчистами

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МВД Турции провело операцию по чистке своих рядов от сторонников запрещенной организации ФЕТО, которую местные власти считают террористической и обвиняют в попытке государственного переворота в 2016 году, сообщил глава министерства Али Ерликая на своей странице в Twitter (Х). По его словам, с должностей сняты 445 сотрудников полиции.

От должностей отстранены 445 активных сотрудников полиции, которые уличены в связях с ФЕТО. В отношении данных лиц возбуждено административное расследование. Мы без колебаний продолжим борьбу с террористическими организациями и их пособниками, — написал министр.

Ранее сообщалось, что в Стамбуле задержали 96 подозреваемых в нападениях на туристов, которых они вынуждали оплачивать счета в развлекательных заведениях. Злоумышленники отбирали у своих жертв мобильные телефоны и кошельки, а тех, кто отказывался платить, избивали. Поиски предполагаемых преступников велись одновременно в 13 провинциях.

До этого в декабре вблизи Стамбула вооруженный мужчина захватил в заложники водителя грузовика. Он несколько раз выстрелил в воздух и потребовал встречи с главой МВД. Правоохранители пытались остановить фуру на въезде на трассу, однако мужчина, угрожая оружием, потребовал от водителя продолжать движение. В итоге полиция сделала предупредительные выстрелы в воздух и остановила машину. При этом злоумышленник заранее опубликовал в своих соцсетях ролик, где он призывает главу МВД разобраться в своей истории.