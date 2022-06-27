В Турции снова высказались по вопросу членства Швеции и Финляндии в НАТО Министр обороны Турции Акар заявил, что республика все еще против вступления Финляндии и Швеции в НАТО

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Турция по-прежнему не согласна с присоединением Швеции и Финляндии к НАТО, заявил 27 июня глава Минобороны республики Хулуси Акар. По его словам, две страны продолжают поддерживать террористов и все еще находятся с ними в контакте, передает ТАСС.

Мы не можем сказать «да», пока они полностью не прекратят оказывать поддержку террористам, поддерживать с ними отношения, не показав это конкретными шагами, — сказал министр.

Он добавил, что не против концепции о расширении НАТО, однако «это должно соответствовать правилам, обычаям и традициям» военного блока.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что страна не одобрит присоединение Финляндии и Швеции к НАТО до тех пор, пока позиция республики не будет учтена. Камнем преткновения является поддержка Стокгольмом и Хельсинки Рабочей партии Курдистана, которую Анкара считает террористической. Глава отдела внешних связей Турции Эфкан Ала также заявил, что Анкара проголосует за вступление скандинавских стран в НАТО только после того, как Швеция и Финляндия уделят должное внимание проблеме терроризма.

Ранее политолог Евгений Сатановский оценил высказывание Эрдогана, ответившего отказом на вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Он отметил, что турецкий глава действует согласно своим интересам. Сатановский считает, что Турция надеется «получить от американцев то, чего она хочет».