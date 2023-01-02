В Турции шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом

Фото: Global Look Press

Как минимум шесть человек погибли и еще пять получили травмы в аварии с микроавтобусом на юго-востоке Турции, сообщает газета Yeni Şafak со ссылкой на местные власти. Микроавтобус перевернулся на трассе Мидьят — Омерли.

Рейсовый автобус вышел из-под контроля и перевернулся. Как стало известно, в автобусе находились сотрудники губернаторства и университета. В результате ДТП шесть человек погибли, пятеро получили ранения, — говорится в сообщении.

1 января шесть человек пострадали в результате ДТП на юго-востоке Санкт-Петербурга. Столкнулись два автомобиля. В полиции сообщили, что 81-летняя женщина была госпитализирована с места происшествия в тяжелом состоянии. Состояние еще троих пострадавших — 23-летнего молодого человека и двух женщин 51 и 54 лет — оценивалось как средней тяжести. Еще двое от госпитализации отказались.

По предварительным данным, виновником ДТП является водитель каршеринга. Он находился за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения.