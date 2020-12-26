В Турции рассказали, в чём состоит сложность со вступлением в ЕС

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Сложность со вступлением Турции в Европейский союз (ЕС) состоит в некоторых предрассудках жителей Европы и затруднениях с изменением законов страны. Об этом заявил экс-глава турецкого МИД и представитель Анкары в ООН Яшар Якыш.

По его словам, предрассудки появились «не за месяц», их корни «уходят в османское прошлое».

Образ Турции — османское государство, несущее в Европу флаг ислама, отсюда и негативное отношение, — пояснил он в беседе с корреспондентом издания Lenta.ru.

Дипломат отметил, что Анкарой были выполнены 67 из 72 критериев вступления в ЕС, однако с оставшимися пятью испытывает трудности. По словам Якыша, в их числе — закон о терроризме. В Уголовном кодексе Турции указано, что по этой статье к ответственности привлекаются в том числе те, кто не совершал террористических актов, а только допустил непозволительные высказывания. При этом законы Евросоюза не предполагает обвинений в терроризме в подобных случаях. Как заявил экс-министр, подобное устройство законодательства необходимо для Турции в борьбе с курдскими группировками.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в ноябре Евросоюз пролонгировал на год санкции в отношении Турции из-за её противоправных действий в Средиземном море. Кроме того, Европейский союз угрожает республике принять новый пакет ограничений, говорится в сообщении Совета ЕС.