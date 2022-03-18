В Турции рассказали про главную задачу после окончания спецоперации России

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Немедленное введение эмбарго на поставки энергоносителей в Германию из России было бы контрпродуктивным. Такое мнение высказал в интервью газете Handelsblatt глава промышленного профсоза IG Metall Йорг Хофман. По его словам, подобная мера может привести к очевидному вреду для немеких потребителей и экономики страны.

Немедленное эмбарго на газ, каменный уголь и нефть было бы контрпродуктивным, оно бы навредило экономике и потребителям Германии гораздо больше, чем России, — сказал Хофман. Он также отметил, что Германии...