В Турции рассказали про главную задачу после окончания спецоперации России
NYT: в Турции рассказали про главную задачу после окончания спецоперации России
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
01:57, 20 марта 2022
Фото: pixabay.com
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Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что после окончания спецоперации России по денацификации Украины необходимо создать новую архитектуру безопасности между РФ и Западом. Он отметил, что доводы России должны быть услышаны. По его мнению, нельзя допускать начало ещё одной холодной войны, сообщает The New York Times.
После окончания военной спецоперации РФ необходимо установить новую архитектуру безопасности между Россией и странами Запада, — рассказал Калын.
Новое противостояние России и Запада плохо скажется на международной политической и финансовой системе, считает пресс-секретарь.
Телефонные переговоры президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина показали разногласия в позициях Вашингтона и Пекина по вопросу событий на Украине и Тайваня, сообщило ранее издание Politico. Отмечается, что американскому лидеру не удалось убедить своего коллегу «взять на себя обязательства воспользоваться своим влиянием» с целью прекращения российской операции на Украине. Китайская сторона выразила своё раздражение угрозами со стороны США ввести санкции в отношении КНР из-за вероятной помощи России в военной операции.