В Турции рассказали об ожиданиях от саммита НАТО Политический обозреватель Оджал: члены НАТО должны показать, что внимательно относятся к позиции Турции

Фото: Alberto Ortega/Keystone Press Agency/Global Look Press

На саммите НАТО в Мадриде 28–30 июня члены Альянса должны показать, что внимательно относятся к позиции Турции, заявил турецкий политический обозреватель Хакки Оджал, передаёт EADaily. Страны, входящие в НАТО, обязаны поддерживать законные национальные интересы друг друга, отметил он.

НАТО должно продемонстрировать на этой неделе в Мадриде, что оно ценит возражения Турции, особенно по поводу поддержки Швецией терроризма РПК (Рабочая партия Курдистана. — NEWS.ru). Невыполнение этого требования будет катастрофой для НАТО — Альянс поставил бы себя между молотом и наковальней, — считает Оджал.

Он подчеркнул, что Турцию волнует не «курдская проблема», а проблема терроризма.

Ожидается, что на саммите НАТО будет принята новая стратегическая концепция НАТО, включающая в себя защиту «суверенитета и территориальной целостности» стран-союзниц в качестве основной миссии. Также Альянс может принять решение о крупнейшем военном развёртывании со времен окончания холодной войны.

В свою очередь официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что перед встречей в верхах военно-политического блока в Мадриде будут проведены переговоры Турции, Финляндии и Швеции. По его словам, инициатором встречи в этом формате выступил генсек Альянса Йенс Столтенберг.