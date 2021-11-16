В Турции рассказали об использовании комплексов С-400

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что закупленные у России зенитно-ракетные комплексы С-400 будут применены «в нужном месте и в нужное время». Анкара использует вооружения точно так же, как и другие страны НАТО, владеющие комплексами С-300, подчеркнул он в парламенте страны, сообщает РИА Новости.

Вы спрашиваете, где сейчас С-400. Разве произошла воздушная атака, при которой мы не использовали С-400? Все должны знать, что С-400 будут использоваться в нужном месте и в нужное время, — отметил Акар.

По его словам, Анкара много раз заявляла о готовности разъяснить необоснованность претензий Вашингтона по вопросу систем оборонного назначения, которыми являются С-400.

Ранее стало известно, что Анкаре не пришлось бы закупать у России системы ПВО С-400, если бы Вашингтон продал ей комплексы Patriot, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, Анкара «вправе крепить свою обороны, как заблагорассудится».