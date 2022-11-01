В Турции рассказали о реакции на решение России по зерновой сделке Министр Киришчи: Турцию шокировало решение России по зерновой сделке

Фото: Shutterstock

Анкара была шокирована, когда Россия решила приостановить участие в зерновой сделке, заявил министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи. Он добавил, что турецкая сторона надеется на преодоление кризиса, пишет газета Hürriyet.

Мы снова были шокированы, когда Россия сказала: «Я не занимаюсь этим бизнесом», сославшись на нападение. Но я уверен, что это препятствие будет преодолено под руководством нашего президента, — заявил глава турецкого Минсельхоза.

Он указал, что через зерновой коридор прошло 421 судно. Общий объем перевезенных ими товаров составил 9,7 млн тонн. На европейские страны пришелся 61% грузов, на азиатские — 20%, страны Африки получили 13%. Оставшаяся доля груза пришлась на беднейшие страны.

Ранее Москва объявила о приостановке участия в зерновой сделке. Решение было аргументировано тем, что на фоне атаки ВСУ на Севастополь Россия не может гарантировать безопасность гражданских судов. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что российские власти не могут разрешить беспрепятственное прохождение через акваторию Черного моря без досмотра. По его словам, организация не осудила украинскую сторону за атаку на суда Черноморского флота.