В Турции рассказали о стоимости нового газового хаба Источник: cтоимость газового хаба в Турции будет понятна после прояснения деталей проекта

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О стоимости газового хаба в Турции станет известно после прояснения всех деталей проекта, заявил РИА Новости источник в Анкаре. Собеседник добавил, что на данный момент говорить о цене проекта рано. В планах турецких властей разместить газовый хаб в регионе Фракия в европейской части страны.

Рано сейчас об этом говорить. Сначала необходимо прояснить, что и как мы будем делать. После прояснения всех деталей станет ясна и цена вопроса, — сказал собеседник агентства.

Несколькими днями ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ему удалось договориться с российским коллегой Владимиром Путиным о строительстве газового хаба на территории турецкого государства. В ходе собрания Партии справедливости и развития он отметил, что во время переговоров с главой РФ российская сторона разрешила переправлять газ в Европу через Турцию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что пока нет строгого понимания организации работы газового хаба на территории Турции. По его словам, турецкий лидер поддержал эту идею. Реализация инициативы проходит в интересах обеих сторон, подчеркнул представитель Кремля