В Турции рассказали о ходе переговоров по продлению зерновой сделки Представитель президента Турции заявил о готовности продлить зерновую сделку на год

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Анкара настроена продлить на шесть месяцев или на год зерновую сделку, срок которой истекает 19 ноября, и проводит соответствующие переговоры с ООН, сообщил в эфире телеканала A-Haber официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. При этом Россия пока не дала ответ по вопросу продления стамбульских договоренностей.

Наш президент предложил Владимиру Путину продлить соглашение, идеальным было бы [продлить его] на полгода или год, — сказал Калын.

22 июля в Стамбуле была подписана продуктовая сделка, в основе которой лежат два документа для решения проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Первое соглашение предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второе — определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Киеву.

Ранее президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции в Астане, что зерновая сделка будет расторгнута, если будет выявлен факт использования для терактов гуманитарных коридоров, по которым вывозится зерно с Украины. Однако он отметил, что на данный момент такой информации нет.