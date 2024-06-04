В Турции рассказали, на какой шаг подтолкнуло ВСУ наступление России DikGAZETE: стремительное наступление армии России вынудило отступать ВСУ

Фото: МО РФ

Стремительное наступление Вооруженных сил РФ вынудило украинских военных отступать со своих позиций в зоне спецоперации, написало турецкое издание DikGAZETE. По мнению журналистов, особенно заметно это в Харьковской области.

В то время как российская специальная военная операция на востоке Украины стремительно продолжается, украинская армия отступает. Особенно в Харьковской области многие села перешли под контроль российской армии, — говорится в статье.

При этом украинские солдаты ощущают свою беспомощность на фоне кризиса в армии, отметили представители СМИ. В издании обратили внимание на проблему с субординацией в ВСУ.

Ранее бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон указал, что Украина может в скором времени лишиться Киева, Одессы, а также Николаева. Это обусловлено активным наступлением российской армии и истощением ресурсов ВСУ, объяснил он. Как рассказал эксперт, он лично видел карту, на которой схематично представлена ситуация на фронтах.

До этого Джонсон допустил, что Вооруженные силы Украины могут потерпеть крах уже в июне. По его словам, Киеву не хватает людей для противостояния с Россией, а те резервы, которые задействованы в боевых действиях, не обладают должной подготовкой.